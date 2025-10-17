Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Creștere a agriculturii ecologice

Creștere a agriculturii ecologice

Data: 17 Octombrie 2025

Suprafaţa agriculturii ecologice din România a înregistrat o creştere de 160% între 2013 şi 2024, atingând în prezent peste 780.000 de hectare, respectiv 6% din terenul agricol al ţării, potrivit datelor prezentate, miercuri, la un eveniment dedicat agriculturii ecologice de Viorel Morărescu, director în ministerul de resort. Oficialul a precizat că Ministerul Agriculturii derulează 27 de proiecte în domeniu, cu o valoare totală de peste 22 de milioane de euro. (C.Z.)

