Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat controalele aferente Campaniei 2025, a prelucrat rapoartele în sistemul informatic și a început ieri plățile în avans. Au fost verificate
Creștere a agriculturii ecologice
Suprafaţa agriculturii ecologice din România a înregistrat o creştere de 160% între 2013 şi 2024, atingând în prezent peste 780.000 de hectare, respectiv 6% din terenul agricol al ţării, potrivit datelor prezentate, miercuri, la un eveniment dedicat agriculturii ecologice de Viorel Morărescu, director în ministerul de resort. Oficialul a precizat că Ministerul Agriculturii derulează 27 de proiecte în domeniu, cu o valoare totală de peste 22 de milioane de euro. (C.Z.)