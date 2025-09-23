Curățenie pe lacuri și râuri

Data: 23 Septembrie 2025

Peste 2.000 de angajaţi de la Apele Române, voluntari şi parteneri au participat sâmbătă, 20 septembrie, la Ziua Mondială a Curăţeniei, colectând 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a 40 de tone de gunoaie, a anunţat Administraţia Naţională Apele Române pe pagina de Facebook.

Acţiunile s-au desfăşurat în albii și pe râuri precum: Crişul Repede, Crişul Negru, Ier, Holod, Barcău, Mureş, Cerna, Orăştie, Olt, Olăneşti, Moldova, Siret şi în acumulările Cincis, Rogojeşti, Bucecea, Poiana Uzului, dar şi în alte zone. (C.Z.)