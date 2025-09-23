Poliţiştii, autoritățile locale, medicii sunt alarmaţi de numărul mare de evenimente rutiere în care sunt implicate trotinetele electrice. Cele mai recente victime ale unor astfel de accidente sunt un băiat de
Curățenie pe lacuri și râuri
Peste 2.000 de angajaţi de la Apele Române, voluntari şi parteneri au participat sâmbătă, 20 septembrie, la Ziua Mondială a Curăţeniei, colectând 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a 40 de tone de gunoaie, a anunţat Administraţia Naţională Apele Române pe pagina de Facebook.
Acţiunile s-au desfăşurat în albii și pe râuri precum: Crişul Repede, Crişul Negru, Ier, Holod, Barcău, Mureş, Cerna, Orăştie, Olt, Olăneşti, Moldova, Siret şi în acumulările Cincis, Rogojeşti, Bucecea, Poiana Uzului, dar şi în alte zone. (C.Z.)