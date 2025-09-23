Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Curățenie pe lacuri și râuri

Data: 23 Septembrie 2025

Peste 2.000 de angajaţi de la Apele Române, voluntari şi parteneri au participat sâmbătă, 20 septembrie, la Ziua Mondială a Curăţeniei, colectând 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a 40 de tone de gunoaie, a anunţat Administraţia Naţională Apele Române pe pagina de Facebook.

Acţiunile s-au desfăşurat în albii și pe râuri precum: Crişul Repede, Crişul Negru, Ier, Holod, Barcău, Mureş, Cerna, Orăştie, Olt, Olăneşti, Moldova, Siret şi în acumulările Cincis, Rogojeşti, Bucecea, Poiana Uzului, dar şi în alte zone. (C.Z.)

