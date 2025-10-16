Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cutremur în nordul țării

Cutremur în nordul țării

Data: 16 Octombrie 2025

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, la 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău. Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc la 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv 11 mai, în judeţul Vrancea. (C.Z.)

