Cunoscut pentru stelele pe care le decernează în fiecare an restaurantelor, Ghidul Michelin, care sărbătoreşte în prezent 125 de ani de existenţă, intenţionează să recompenseze în curând şi vinurile, ceea
Cutremur în nordul țării
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, la 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău. Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc la 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv 11 mai, în judeţul Vrancea. (C.Z.)