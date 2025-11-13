Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Deficit de șoferi de tir

Deficit de șoferi de tir

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 13 Noiembrie 2025

Şoferii profesionişti din India au devenit printre cei mai căutaţi angajaţi în România, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din transporturi, aceştia putând câştiga până la 3.000 de euro lunar, potrivit unei companii de recrutare. Cererea pentru angajați străini în transport a crescut de 3-4 ori faţă de anii anteriori, având în vedere nevoia de circa 70.000 de şoferi de camion. Deficitul total de conducători auto în România este estimat la 150.000 - şoferi de tir, de autobuze, autocare şi taxiuri, potrivit unei organizații a transportatorilor. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială