Exporturile de ciocolată ale României se ridică la 175 milioane de euro anual, pe o piaţă în care activează 250 de companii, conform datelor publicate de organizatorii evenimentului Chocolate Saga, desfășurat re
Deficit de șoferi de tir
Şoferii profesionişti din India au devenit printre cei mai căutaţi angajaţi în România, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din transporturi, aceştia putând câştiga până la 3.000 de euro lunar, potrivit unei companii de recrutare. Cererea pentru angajați străini în transport a crescut de 3-4 ori faţă de anii anteriori, având în vedere nevoia de circa 70.000 de şoferi de camion. Deficitul total de conducători auto în România este estimat la 150.000 - şoferi de tir, de autobuze, autocare şi taxiuri, potrivit unei organizații a transportatorilor. (C.Z.)