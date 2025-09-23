Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Delegație la Adunarea Națională a ONU

Data: 23 Septembrie 2025

Ministrul Oana Ţoiu va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară între 23 și 29 septembrie la New York, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Conform MAE, oficialul român va aborda, atât în intervenţia na­țională pe care o va susține la 29 septembrie, cât şi în diverse formate de discuţii și reuniuni, securitatea europeană şi a României în actualul context internaţional. (C.Z.)

