Poliţiştii, autoritățile locale, medicii sunt alarmaţi de numărul mare de evenimente rutiere în care sunt implicate trotinetele electrice. Cele mai recente victime ale unor astfel de accidente sunt un băiat de
Delegație la Adunarea Națională a ONU
Ministrul Oana Ţoiu va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară între 23 și 29 septembrie la New York, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Conform MAE, oficialul român va aborda, atât în intervenţia națională pe care o va susține la 29 septembrie, cât şi în diverse formate de discuţii și reuniuni, securitatea europeană şi a României în actualul context internaţional. (C.Z.)