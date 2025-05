Demisie la Palatul Victoria

Data: 07 Mai 2025

Marcel Ciolacu a demisionat luni seară din funcţia de premier după ce Consiliul Politic Naţional al PSD a decis ieşirea partidului din coaliţia de guvernare, ca urmare a rezultatelor la alegerile de duminică. Ieri, preşedintele interimar Ilie Bolojan l-a desemnat pe Cătălin Predoiu prim-ministru interimar.

„Coaliţia de guvernare nu are o legitimitate, cel puţin în această componenţă. Am propus colegilor mei ieşirea din coaliţie, ceea ce duce la demisia mea din funcţia de prim-ministru. (…) Miniştrii PSD rămân să discute cu reprezentanţii PNL, UDMR şi cum se hotărăşte, aşa se face (în privinţa interimatului miniştrilor - n.r.)”, a declarat Marcel Ciolacu. (C. Z.)