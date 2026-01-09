Escrocheriile de tip „brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare dintr-o bază de date obținută ilegal sau la limita legii, cu scopul de a umfla în mod
Depozit de fructe şi legume la Însurăţei
Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a anunţat pe pagina sa de socializare semnarea contractului de concesiune pentru terenul pe care va fi construit un depozit frigorific de fructe şi legume la Însurăţei, contractul reprezentând „un pas concret în proiectul de dezvoltare agricolă început mai demult”. Potrivit oficialului, centrul logistic destinat colectării şi depozitării producţiei agricole, cu o suprafață de 3.500 mp, pe un teren de 40.000 mp din intravilanul oraşului Însurăţei, va avea în dotare un depozit frigorific, spaţii de condiţionare, uscare şi congelare rapidă, tunel coacere legume etc. (C.Z.)