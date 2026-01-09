Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Depozit de fructe şi legume la Însurăţei

Actualitate socială
Data: 16 Ianuarie 2026

Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a anunţat pe pagina sa de socializare semnarea contractului de concesiune pentru terenul pe care va fi construit un depozit frigorific de fructe şi legume la Însurăţei, contractul reprezentând „un pas concret în proiectul de dezvoltare agricolă început mai demult”. Potrivit oficialului, centrul logistic destinat colectării şi depozitării producţiei agricole, cu o suprafață de 3.500 mp, pe un teren de 40.000 mp din intravilanul oraşului Însurăţei, va avea în dotare un depozit frigorific, spaţii de condiţionare, uscare şi congelare rapidă, tunel coacere legume etc. (C.Z.)

