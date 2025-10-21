Destinații pentru vacanța de toamnă a elevilor

Data: 21 Octombrie 2025

Familiile care vor să profite de vacanța școlară de săptămâna viitoare și să plece de acasă câteva zile aleg destinații care combină relaxarea, activităţile pentru copii şi experienţele uşor de accesat, arată datele unei platforme hoteliere online. „În vacanţa de toamnă, (...) oraşele şi staţiunile montane sau balneare din România, precum Braşov, Sinaia, Predeal, Sibiu şi Cluj-Napoca, sunt cele mai căutate”, susţin reprezentanţii Travelminit, citați de Agerpres.

Oraşul Braşov este preferat de multe familii cu copii datorită traseelor montane potrivite pentru orice vârstă şi obiectivelor culturale, iar Sinaia şi Predeal atrag prin combinaţia dintre experien­țele relaxante în natură şi activităţile dedicate copiilor. Un criteriu important în alegerea destinaţiei îl reprezintă facilităţile, de mare interes fiind unităţile de cazare care oferă gratuitate pentru copiii sub 7 ani. Cele mai multe rezervări pentru astfel de unităţi s-au înregistrat în Braşov (15,8%), Sibiu (14,7%) şi Cluj-Napoca (11,5%).

Un alt avantaj al vacanțelor din octombrie îl reprezintă tarifele la cazare, mai reduse decât cele din sezonul de vară. Conform sursei citate, bugetul mediu variază între 150 şi 700 lei/noapte în regim demipensiune, în funcţie de destinaţie şi facilităţi. „Această combinaţie între confort, activităţi recreative şi experienţe culturale face ca vacanţele din octombrie să fie o alegere ideală pentru familiile care vor să petreacă timp de calitate împreună, profitând de zilele libere de la şcoală”, precizează operatorul de turism.

Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, toți elevii din învățământul preuniversitar au vacanță între 25 octombrie și 2 noiembrie. (C.Z.)