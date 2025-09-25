Domeniile cu cei mai bine plătiți specialiști

Data: 25 Septembrie 2025

Piața muncii din România este una inegală, cu discrepanțe salariale și de oferte de locuri de muncă atât între orașele mari și restul țării, cât și între domenii de activitate. Diferenţele dintre Bucureşti şi Cluj, pe de o parte, şi judeţele cu salarii minime, pe de altă parte, confirmă un ritm de dezvoltare neuniform, arată o analiză realizată de o companie de recrutare de forță de muncă.

Salariile medii nete lunare cele mai ridicate sunt în Bucureşti, unde ajung la 6.749 de lei, Cluj (6.335 de lei) şi Timiş (5.755 de lei). La polul opus, judeţe precum Vrancea, Vâlcea sau Vaslui rămân în jurul pragului de 4.000 lei net/lună. Pentru aceleaşi locuri de muncă, decalajele salariale pot atinge 30-40%, mai ales în IT, domeniul financiar-contabil şi inginerie, arată raportul specialiștilor de la Prohuman APT, citat de Agerpres. „În 2025 nu s-a simţit o evoluţie pregnantă a salariilor în anumite industrii. (...) Majoritatea companiilor au menţinut creşterea salarială anuală, însă fără să existe creşteri semnificative”, a explicat Ionela Borsan, manager de recrutare al companiei.

În funcție de industrie, salariile cele mai mari - între 9.000 şi 15.000 lei net/lună - sunt oferite şoferilor internaţionali de TIR, iar pe zona de white-collar, cum sunt numite posturile „de birou”, există posturi de conducere în IT şi financiar în care salariile urcă până la aproximativ 35.000 lei net/lună, menţionează analiza.

În ceea ce privește specializările fără diplomă universitară, nu numai șoferii de tir sunt bine remu­nerați, ci și sudorii şi operatorii CNC (comandă numerică computerizată), care câştigă între 4.500-5.500 lei net/lună, sau electricienii, ale căror salarii ajung frecvent la 6.000-8.000 de lei.

Pe segmentul white-collar, competiţia e intensă pentru specialişti în AI, iar un inginer în acest domeniu câştigă în mod obişnuit între 15.000 și 25.000 lei net/lună. La nivelul joburilor entry-level, fără experiență, un programator junior poate obţine 7.500-12.500 lei net/ lună, iar un customer support care vorbeşte limbi nordice, între 6.500 și 9.000 lei net/lună.

Un alt semn al tensiunilor din piaţă este durata de recrutare. Dacă înainte un post de tehnician se acoperea în două săptămâni, astăzi este nevoie de 4-6 săptămâni în oraşe precum Braşov, iar pentru poziţii IT găsirea candi­daților potriviți durează frecvent 2-3 luni, reiese din analiză.

De asemenea, o schimbare vine şi dinspre noile generaţii, care „refuză programele rigide şi cer predictibilitate, autonomie şi oportunităţi reale de creştere”. De aceea, „în cursa pentru forţa de muncă înalt calificată, câştigă companiile care combină salariile competitive cu flexibilitatea, procesele rapide de recrutare şi stabilitatea”, arată în raport Sorina Donisa, CEO-ul companiei. (C.Z.)