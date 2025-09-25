Alegeri în Republica Moldova: 23 de secții de votare în România

Data: 25 Septembrie 2025

Trei dintre cele 23 de secții de votare deschise în România pentru cetățenii moldoveni care vor să participe la scrutinul de duminică, 28 septembrie, pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova vor fi organizate la Iași. O secţie de votare va fi la Casa de Cultură a Studenţilor, o alta la Şcoala Gimnazială „Gh Asachi” şi o a treia la Universitatea Tehnică „Gh. Asa­chi”, a declarat pentru Agerpres, consulul general al Republicii Moldova la Iaşi, Ion Coşer. Potrivit acestuia, pentru fiecare secţie au fost solicitate 5.000 de buletine de vot, numărul maximum permis de lege. „Îi chem pe toţi să vină la vot, cu mic cu mare, pentru că doar astfel construim viitorul ţării în care vom trăi cu toţii”, a afirmat Ion Coşer.

Pentru cetățenii moldoveni din disporă care vor să voteze duminică, Ministerul de Externe de la Chișinău a pregătit în total 301 secții în 41 de țări. Potrivit listei publicate pe site-ul ministerului, cele mai multe se găsesc în Italia (75), Germania (36), Franța (26), Marea Britanie (23), România (23), SUA (22), Spania (15), Irlanda (12).

În România, cetățenii moldoveni își vor putea exercita dreptul la vot la București - unde vor fi cinci secții deschise; la Iași - trei secții; la Bra­șov, Cluj-Napoca și Timișoara - câte două secții; la Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș - câte o secție.

La scrutinul parlamentar anterior, din 2021, prezenţa la vot a fost de 52,3%. În cazul unor rezultate fragmentate, riscul de instabilitate în Republica Moldova este mare, cu alianţe temporare sau alegeri anticipate, „ceea ce ar fi foarte practic pentru interesele ruse”, a estimat pentru AFP analistul Valeriu Paşa. (C.Z.)