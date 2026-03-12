Donație de apă pentru orașul Bălți

Donație de apă pentru orașul Bălți

Data: 19 Martie 2026

Primăria municipiului Iaşi vine în sprijinul oraşului înfrăţit Bălţi din Republica Moldova, rămas fără apă potabilă în urma atacurilor ruseşti asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina, informează autorităţile locale. Vor fi trimise 100 de cubitainere cu apă, fiecare cu o capacitate de 1.000 l. În paralel, primarul Mihai Chirica a făcut apel către supermarketuri şi cetăţeni de a dona apă potabilă pentru locuitorii din Bălţi, iar în acest scop, au fost deschise cinci puncte de colectare: în Piaţa Unirii, pe esplanada Oancea, în Piaţa Palatului Culturii, în Piaţa Voievozilor și la Kaufland Păcurari. (C.Z.)

