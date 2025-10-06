Europenii, sfătuiți să aibă în casă o rezervă de bani

Gospodăriile din UE ar trebui să păstreze acasă numerar pentru situaţiile de urgenţă, sugerează un studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), care argumentează că bancnotele rămân o protecţie majoră când se prăbuşesc sistemele digitale de plăţi, informează publicaţia Financial Times. Studiul vine în contextul în care Ţările de Jos, Austria şi Finlanda și-au sfătuit cetăţenii să deţină acasă între 70 şi 100 de euro de persoană. Şi Comisia Europeană le-a recomandat oamenilor, anul acesta, să aibă la îndemână bani, apă, mâncare şi medicamente pentru cel puțin 72 de ore în cazul perturbării serviciilor.

Cercetarea BCE scoate în evidenţă un paradox. Deşi numerarul este din ce în ce mai absent din plăţile zilnice, cererea pentru el creşte când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbuşesc sistemele digitale de plăţi. Acest lucru a fost evident în timpul pandemiei sau al penei de curent care a paralizat anul acesta Spania şi Portugalia.

În perioada pandemiei, deţinerile de numerar au crescut cu 140 miliarde de euro în doi ani (comparativ cu o creştere de 55 miliarde de euro pe an înaintea crizei), deși consumatorii au apelat la plăţi contactless cu cardurile şi la cumpărături online, pe fondul restricţiilor, se arată în studiu. Pentru BCE, bancnotele sunt văzute ca „o anvelopă de rezervă”.