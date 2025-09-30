Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Evenimente dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 30 Septembrie 2025

Fundația Regală Margareta a României (FRMR) marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie) cu o serie de evenimente care se vor desfăşura până în 5 octombrie 2025. Programul include sărbătorirea a 10 ani de existență a Comunității Gene­rații, expoziția „InterGenerații” și un recital de muzică clasică la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB), campanii de ajutor material pentru peste 650 de seniori vulnerabili din Capitală și din județele Sibiu, Mureș, Maramu­reș și Vrancea, dar și activități intergeneraționale desfășurate în 42 de Centre Generații.

Azi, 30 septembrie 2025, de la ora 10:00, la TNB va avea loc a 9-a ediție a conferinței naționale „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”, cu tema centrală abordarea intergenerațională, la care vor participa specialiști în domeniul gerontologiei și al politicilor sociale, potrivit comunicatului transmis de FRMR. Cu această ocazie, va fi lansat Topul nevoilor vârstnicilor din România și soluțiile existente, o analiză statistică realizată pe baza datelor colectate timp de 10 ani prin linia națională Telefo­nul Vârst­nicului - 0800 460 001. 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice  -   Fundația Regală Margareta a României
