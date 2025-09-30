Evenimente dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

Fundația Regală Margareta a României (FRMR) marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie) cu o serie de evenimente care se vor desfăşura până în 5 octombrie 2025. Programul include sărbătorirea a 10 ani de existență a Comunității Gene­rații, expoziția „InterGenerații” și un recital de muzică clasică la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București (TNB), campanii de ajutor material pentru peste 650 de seniori vulnerabili din Capitală și din județele Sibiu, Mureș, Maramu­reș și Vrancea, dar și activități intergeneraționale desfășurate în 42 de Centre Generații.

Azi, 30 septembrie 2025, de la ora 10:00, la TNB va avea loc a 9-a ediție a conferinței naționale „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”, cu tema centrală abordarea intergenerațională, la care vor participa specialiști în domeniul gerontologiei și al politicilor sociale, potrivit comunicatului transmis de FRMR. Cu această ocazie, va fi lansat Topul nevoilor vârstnicilor din România și soluțiile existente, o analiză statistică realizată pe baza datelor colectate timp de 10 ani prin linia națională Telefo­nul Vârst­nicului - 0800 460 001.