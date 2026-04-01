Exerciții de mobilizare a rezerviștilor

Data: 08 Aprilie 2026

Primul exerciţiu din acest an pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare - MOBEX - se va desfăşura între 11 și 15 mai, în judeţele Alba şi Hunedoara, a anunțat Ministerul Apărării Naţionale. Rezerviştii cu domiciliul în aceste județe vor fi chemaţi la unităţi pentru a participa, timp de o zi, la pregătiri specifice. În 2026 mai sunt planificate încă două exerciţii MOBEX: unul în septembrie în Neamţ, Suceava, Botoşani şi celălalt în octombrie în Bucureşti - Ilfov. „Aceste activităţi au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune”, transmite MApN. (C.Z.)

