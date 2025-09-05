Fermă de plante medicinale în Vâlcea

Data: 05 Septembrie 2025

O asociație comunitară, cu ajutorul specialiştilor de la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură (DAJ) Vâlcea, a înfiinţat în comuna Mădulari un centru de cercetare în vederea dezvoltării unei tehnologii de cultivare a plantelor medicinale, care apoi să fie diseminată celor interesaţi. Ideea a fost a Asociaţiei comunale Beica-Mădulari, care a cultivat inițiat legume în spaţii protejate, iar din 2024 a trecut la plante medicinale folosite în trecut și acum uitate, cum sunt brusturele, obligeana sau pălămida.

„Arctium lappa sau brusturele este una din speciile care au făcut parte din gastronomia poporului român, actualmente total neglijată atât în cercetare, cât şi în cultură. În Japonia, de exemplu, se consumă brusture în fiecare săptămână, iar în România, care a avut în arta ei culinară brusturele, nu mai găseşti o reţetă care să aibă la bază această plantă. Vorbim apoi de geranium, de obligeană, care sunt extraordinar de potente în diverse afecţiuni, chiar în cele oncologice, cu studii determinate”, a explicat, pentru Agerpres, inginerul horticol de la DAJ Vâlcea, Bogdan Neacşu, cel care se ocupă de partea ştiinţifică a acestui proiect.

Laboratorul de plante medicinale autohtone din comuna Mădulari își propune să pună la punct tehnologia de cultivare a acestor specii de plante. „Ele vin din flora spontană, dar sunt necunoscute tehnologic şi aduc diverse surprize pe fiecare fază de vegetaţie”, a adăugat inginerul.

În prezent, la Mădulari se cultivă în jur de 12 specii de plante medicinale şi aromatice, atât autohtone, cât şi din alte țări, iar în viitor numărul lor va fi extins, la fel şi linia de produse cosmetice şi farmaceutice realizate din plante. (C.Z.)