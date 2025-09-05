Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Fermă de plante medicinale în Vâlcea

Fermă de plante medicinale în Vâlcea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Septembrie 2025

O asociație comunitară, cu ajutorul specialiştilor de la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură (DAJ) Vâlcea, a înfiinţat în comuna Mădulari un centru de cercetare în vederea dezvoltării unei tehnologii de cultivare a plantelor medicinale, care apoi să fie diseminată celor interesaţi. Ideea a fost a Asociaţiei comunale Beica-Mădulari, care a cultivat inițiat legume în spaţii protejate, iar din 2024 a trecut la plante medicinale folosite în trecut și acum uitate, cum sunt brusturele, obligeana sau pălămida.

„Arctium lappa sau brusturele este una din speciile care au făcut parte din gastronomia poporului român, actualmente total neglijată atât în cercetare, cât şi în cultură. În Japonia, de exemplu, se consumă brusture în fiecare săptămână, iar în România, care a avut în arta ei culinară brusturele, nu mai găseşti o reţetă care să aibă la bază această plantă. Vorbim apoi de geranium, de obligeană, care sunt extraordinar de potente în diverse afecţiuni, chiar în cele oncologice, cu studii determinate”, a explicat, pentru Agerpres, inginerul horticol de la DAJ Vâlcea, Bogdan Neacşu, cel care se ocupă de partea ştiinţifică a acestui proiect.

Laboratorul de plante medicinale autohtone din comuna Mădulari își propune să pună la punct tehnologia de cultivare a acestor specii de plante. „Ele vin din flora spontană, dar sunt necunoscute tehnologic şi aduc diverse surprize pe fiecare fază de vegetaţie”, a adăugat inginerul.

În prezent, la Mădulari se cultivă în jur de 12 specii de plante medicinale şi aromatice, atât autohtone, cât şi din alte țări, iar în viitor numărul lor va fi extins, la fel şi linia de produse cosmetice şi farmaceutice realizate din plante. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială