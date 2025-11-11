Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Fidelis: Dobânzi neimpozabile  de până la 7,95%

Fidelis: Dobânzi neimpozabile  de până la 7,95%

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Noiembrie 2025

Ministerul Finanţelor anunță că titlurile Fidelis din noiembrie, care pot fi cumpărate până vineri, 14 noiembrie, au dobânzile: 6,95% - emisiuni în lei, cu scadenţa la 2 ani; 7,35% - la 4 ani şi de 7,7% - la 6 ani. Emisiunile în euro au dobândă de 3,9% - cu scadenţa la 3 ani; de 5% - la 5 ani şi de 6,3% - la 10 ani. Cea mai avantajoasă dobândă, de 7,95%, la titlurile în lei, scadenţă la 2 ani, este acordată celor care fac dovada donării de sânge după 1 iunie 2025. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Finanţelor
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială