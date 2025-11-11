Aproximativ 5 milioane de români, respectiv 26,5% din populaţie, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform Institutului Naţional de Statistică. În același timp, rata
Fidelis: Dobânzi neimpozabile de până la 7,95%
Ministerul Finanţelor anunță că titlurile Fidelis din noiembrie, care pot fi cumpărate până vineri, 14 noiembrie, au dobânzile: 6,95% - emisiuni în lei, cu scadenţa la 2 ani; 7,35% - la 4 ani şi de 7,7% - la 6 ani. Emisiunile în euro au dobândă de 3,9% - cu scadenţa la 3 ani; de 5% - la 5 ani şi de 6,3% - la 10 ani. Cea mai avantajoasă dobândă, de 7,95%, la titlurile în lei, scadenţă la 2 ani, este acordată celor care fac dovada donării de sânge după 1 iunie 2025. (C.Z.)