Finalizare a plăților în avans

Data: 05 Decembrie 2025

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat finalizarea, la 30 noiembrie, a procesului de autorizare pentru plăţile în avans aferente campaniei 2025 care au totalizat 957,45 milioane de euro pentru 652.505 fermieri. Directorul general Gabriela Nicoleta Andrei a precizat că, din 2 decembrie, APIA face plăţile regulare atât pentru fermierii care nu au beneficiat de plata în avans, cât şi pentru cei care au primit avansul. (C.Z.)

