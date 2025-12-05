Agricultura contribuie cu 4-5% la Produsul Intern Brut, iar dacă se iau în calcul şi industria alimentară şi sectoarele conexe, ponderea în economie depăşeşte 10%, se arată în „Carta Albă a
Finalizare a plăților în avans
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat finalizarea, la 30 noiembrie, a procesului de autorizare pentru plăţile în avans aferente campaniei 2025 care au totalizat 957,45 milioane de euro pentru 652.505 fermieri. Directorul general Gabriela Nicoleta Andrei a precizat că, din 2 decembrie, APIA face plăţile regulare atât pentru fermierii care nu au beneficiat de plata în avans, cât şi pentru cei care au primit avansul. (C.Z.)