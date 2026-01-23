Finanțări deschise pentru pescari și proiecte de acvacultură

Data: 30 Ianuarie 2026

Trei apeluri de proiecte pentru adăposturi pescărești, pentru investiții în acvacultură și, respectiv, pentru procesarea produselor pescărești prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit sunt disponibile în această perioadă. Specialiștii recomandă asociațiilor de pescari sau întreprinderilor mici și mijlocii din domeniu să depună proiecte acum pentru că, în viitor, fondurile nerambursabile vor fi mai puține și mai greu de accesat.

Autoritatea de Management pentru Programul pentru Acvacultură şi Pescuit (PAP) 2021-2027 a deschis finanţările pentru puncte de debarcare şi adăposturile pescăreşti, cu o alocare totală de 6,96 milioane de euro. De asemenea, sunt în derulare alte două apeluri de proiecte, unul pentru Investiţii în acvacultură, iar celălalt pentru Prelucrarea sau procesarea produselor pescăreşti, cu un buget total de peste 29 de milioane de euro.

Expertul din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mecanismul financiar Investiţii Teritorial Integrate Delta Dunării, Raluca Bumbac, i-a îndemnat pe cei interesați să aplice la aceste programe. „Sunt mai puţini eventuali beneficiari care vin spre noi faţă de perioada de programare anterioară. Este o consecinţă bună a exerciţiilor anterioare derulate, aşa încât întreprinderile mici şi mijlocii care au experienţă se descurcă singure. Avem, însă, frecvent discuţii cu asociaţii de pescari şi IMM-uri nou-înfiinţate sau care nu au mai depus proiecte. Noi, ca asociaţie, i-am încurajat să aplice şi să dezvolte proiecte, pentru că, din păcate, apelurile şi investiţiile financiare nerambursabile au o finalitate. Se pare că, în exerciţiul financiar viitor, acestea nu vor mai fi disponibile pe o scară aşa de mare, iar ele s-ar putea transforma în instrumente financiare sau granturi bancare şi vor fi mai greu de accesat”, a declarat, pentru Agerpres, reprezentanta asociației.

Raluca Bumbac a mai spus că principala provocare a finanţărilor oferite prin PAP este faptul că sprijinul financiar este de 50%, restul de 50% fiind contribuţia proprie a solicitantului. „Pentru marea majoritate, acest aport este destul de solicitant, mai ales că sunt şi alte costuri neeligibile care apar pe parcurs”, a afirmat experta.

Cererile pentru amenajarea sau modernizarea punctelor de debarcare şi a adăposturilor pescăreşti se pot depune electronic, în sistemul naţional MySMIS2021, până la 16 februarie, sesiunea de apeluri pentru Investiţii în acvacultură, cu un buget de 26,21 milioane de euro, se va închide la 19 februarie, iar cea pentru Prelucrarea sau procesarea produselor pescăreşti şi de acvacultură, cu 3,47 milioane de euro buget, se va închide la 20 februarie. Ghidurile solicitantului pentru apelurile finanțate prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit sunt disponibile online. (C.Z.)