Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Focare de pestă porcină

Focare de pestă porcină

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 17 Octombrie 2025

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a declarat focar de pestă porcină africană în localitatea Zărnești, după ce au fost descoperite trei animale bolnave într-o gospodărie. În județul Buzău, evoluează trei focare de pestă porcină africană. De asemenea, pesta porcină africană a reapărut în judeţul Arad, la şase luni de la închiderea ultimului focar, în prezent fiind afectate două gospodării, cu un total de peste 130 de porci. „Unul dintre focare a fost confirmat în 7 octombrie, în cartierul Grădişte din municipiul Arad, iar al doilea la periferia oraşului Nădlac”, potrivit directorului DSVSA Arad, Marcel Roşu. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială