Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat controalele aferente Campaniei 2025, a prelucrat rapoartele în sistemul informatic și a început ieri plățile în avans. Au fost verificate
Focare de pestă porcină
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a declarat focar de pestă porcină africană în localitatea Zărnești, după ce au fost descoperite trei animale bolnave într-o gospodărie. În județul Buzău, evoluează trei focare de pestă porcină africană. De asemenea, pesta porcină africană a reapărut în judeţul Arad, la şase luni de la închiderea ultimului focar, în prezent fiind afectate două gospodării, cu un total de peste 130 de porci. „Unul dintre focare a fost confirmat în 7 octombrie, în cartierul Grădişte din municipiul Arad, iar al doilea la periferia oraşului Nădlac”, potrivit directorului DSVSA Arad, Marcel Roşu. (C.Z.)