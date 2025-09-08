Banca Naţională a României (BNR) a lansat la începutul lunii septembrie în circuitul numismatic o monedă din argint cu valoarea nominală de zece lei, cu tema „Mihail Oromolu - 150 de ani de la naştere”.
Fonduri pentru Republica Moldova
Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro Republicii Moldova pentru a-i sprijini reformele, după ce a confirmat că țara a îndeplinit angajamentele din programul de ajutor economic al UE, potrivit EFE.
Aflată în vizită la Chișinău, comisarul pentru extindere, Marta Kos, a avertizat că alegerile din 28 septembrie, dar și următorii 3-4 ani vor fi decisivi pentru parcursul european al țării. (C. Z.)