Fonduri pentru Republica Moldova

Data: 08 Septembrie 2025

Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro Republicii Moldova pentru a-i sprijini reformele, după ce a confirmat că țara a îndeplinit angajamentele din programul de ajutor economic al UE, potrivit EFE.

Aflată în vizită la Chișinău, comisarul pentru extindere, Marta Kos, a avertizat că alegerile din 28 septembrie, dar și următorii 3-4 ani vor fi decisivi pentru parcursul european al țării. (C. Z.)

