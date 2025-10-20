Franța depășește blocajul politic

Data: 20 Octombrie 2025

Guvernul premierului Sebastien Lecornu a trecut cu bine, joi, de două moţiuni de cenzură depuse de stânga radicală şi de extrema dreaptă în Adunarea Naţională, relatează AFP şi dpa.

Supraviețuirea guvernului se datorează Partidului Socialist, care nu a votat moţiunile, după ce Lecornu a propus suspendarea până la alegerile prezidenţiale din 2027 a reformei pensiilor, care ar crește vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. (C.Z.)