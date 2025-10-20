Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Franța depășește blocajul politic

Franța depășește blocajul politic

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Octombrie 2025

Guvernul premierului Sebastien Lecornu a trecut cu bine, joi, de două moţiuni de cenzură depuse de stânga radicală şi de extrema dreaptă în Adunarea Naţională, relatează AFP şi dpa.

Supraviețuirea guvernului se datorează Partidului Socialist, care nu a votat moţiunile, după ce Lecornu a propus suspendarea până la alegerile prezidenţiale din 2027 a reformei pensiilor, care ar crește vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială