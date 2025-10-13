Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent
Germania anulează un proiect privind cetățenia
Parlamentul german a respins un proiect de lege inițiat de guvernul anterior condus de social-democraţii din SPD, care viza facilitarea dobândirii cetăţeniei pentru persoanele care au demonstrat o integrare deosebit de bună, notează AFP.
Coaliţia condusă de Friedrich Merz a adoptat o linie dură în ceea ce priveşte migraţia, în efortul de a combate ascensiunea partidului de extremă dreapta AfD. (C.Z.)