Germania anulează un proiect privind cetățenia

Germania anulează un proiect privind cetățenia

Actualitate socială
Data: 13 Octombrie 2025

Parlamentul german a respins un proiect de lege inițiat de guvernul anterior condus de social-democraţii din SPD, care viza facilitarea dobândirii cetăţeniei pentru persoanele care au demonstrat o integrare deosebit de bună, notează AFP.

Coaliţia condusă de Friedrich Merz a adoptat o linie dură în ceea ce priveşte migraţia, în efortul de a combate ascensiunea partidului de extremă dreapta AfD. (C.Z.)

