Ghidul Michelin se extinde la vinuri

Cunoscut pentru stelele pe care le decernează în fiecare an restaurantelor, Ghidul Michelin, care sărbătoreşte în prezent 125 de ani de existenţă, intenţionează să recompenseze în curând şi vinurile, ceea ce ar reprezenta o nouă diversificare operată la puţin peste un an de la lansarea primului său clasament hotelier, a anunţat Gwendal Poullennec, directorul internaţional al celebrului ghid gastronomic francez, informează AFP.

În ultimii 20 de ani, Ghidul Michelin s-a internaţionalizat, fiind prezent în 70 de ţări, şi s-a digitalizat, astfel că alegerile sale de restaurante şi hoteluri sunt disponibile online şi pe o aplicaţie. Ghidul are parteneriate contra cost cu 40 de țări, încheiate „atunci când scena culinară locală este considerată suficient de matură”, a detaliat Jualianna Twiggs, directoarea departamentului de parteneriate internaţionale.