Ghiduri de promovare a terapiilor balneare

Data: 12 Noiembrie 2025

Într-un demers de promovare a turismului de sănătate şi de valorificare a patrimoniului balnear naţional, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a publicat 12 ghiduri privind afecţiunile care pot fi ameliorate cu ajutorul factorilor terapeutici naturali. Potrivit Consiliului Mondial pentru Călătorii şi Turism, țara noastră deţine peste 1.300 de resurse de ape minerale, circa o treime din totalul european.

Cele 12 ghiduri, disponibile online, conţin informaţii structurate despre curele balneare disponibile, factorii naturali utilizaţi şi bazele de tratament autorizate.

Ghidurile vor ajunge, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la medicii de familie şi alţi specialişti, și îi vor ajuta pe aceștia în mai buna orientare a pacienţilor către serviciile de reabilitare medicală. În acelaşi timp, pentru a atrage pacienţi şi turişti din Uniunea Europeană, ghidurile vor fi traduse în trei limbi străine şi transmise Punctului Naţional de Contact privind asistența medicală transfrontalieră, pentru informare la nivel european. Materialele vor fi utilizate şi la târgul Les Thermalies din Franţa, dedicat turismului balnear, la care România participă cu stand naţional.

Fiecare ghid prezintă afecţiunile ce pot fi ameliorate prin cura balneară - de la boli reumatologice şi neurologice până la afecţiuni dermatologice, metabolice, respiratorii, digestive etc.

Ghidul dedicat afecțiunilor cardiovasculare, de exemplu, face o trecere în revistă a factorilor terapeutici naturali ai României, a diagnosticelor din domeniul cardiovascular care au indicație de cură balneoclimatică profilactică, terapeutică sau de recuperare (cardiopatii ischemice ale miocardului, hipertensiune arterială, valvulopatii compensate/operate, arteriopatii obliterante periferice, afecțiuni venoase cronice). În pri­vința tipurilor de cure balneare recomandate pentru aceste boli, ghidul menționează: băile cu ape carbogazoase care se pot face la Buziaș, Covasna, Vatra Dornei, Băile Tușnad, Mangalia; băile galvanice - la Buziaș, Covasna, Vatra Dornei, Băile Tușnad, Căli­mănești-Căciulata; mofetele - la Buziaș, Covasna, Vatra Dornei, Băile Tușnad, Sângeorz-Băi, Slănic Moldova. Pentru fiecare dintre aceste stațiuni sunt detaliate datele de contact, lista furnizorilor de servicii medicale, indicațiile privind accesul etc.

Ministerul a publicat și Harta staţiunilor balneare şi balneoclimatice şi Lista bazelor de tratament autorizate medico-balnear de către Ministerul Sănătăţii, care dau o imagine actualizată a infrastructurii de tratament disponibilă la nivel naţional. În prezent, peste 160 de localităţi dispun de ape minerale, nămoluri, gaze terapeutice, microclimat sau mofete, multe dintre acestea fiind staţiuni turistice ori balneare. (C.Z.)