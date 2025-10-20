Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Grecia: Zi de lucru de 13 ore

Grecia: Zi de lucru de 13 ore

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 20 Octombrie 2025

Deputaţii greci au adoptat joi un proiect de lege controversat care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore în sectorul privat, denunţat de sindicate şi de opoziţie ca fiind „un adevărat Ev Mediu al muncii”, transmite AFP. Actul normativ prevede că, în schimbul unei remuneraţii suplimentare de 40%, un angajat poate lucra până la 13 ore/zi la un singur angajator, dar doar maximum 37 de zile pe an şi pe bază de voluntariat. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială