Grecia: Zi de lucru de 13 ore
Deputaţii greci au adoptat joi un proiect de lege controversat care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore în sectorul privat, denunţat de sindicate şi de opoziţie ca fiind „un adevărat Ev Mediu al muncii”, transmite AFP. Actul normativ prevede că, în schimbul unei remuneraţii suplimentare de 40%, un angajat poate lucra până la 13 ore/zi la un singur angajator, dar doar maximum 37 de zile pe an şi pe bază de voluntariat. (C.Z.)