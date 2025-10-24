Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Gripă aviară în Europa

Actualitate socială
Data: 24 Octombrie 2025

Slovacia a raportat un focar de gripă aviară H5N1 la o fermă de păsări din nordul ţării, în apropierea graniţei cu Polonia, a informat Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală, potrivit Reuters. De asemenea, Franţa, unde au fost detectate două focare la ferme şi trei în gospodării, a majorat nivelul de alertă privind gripa aviară de la „moderat” la „ridicat”, cerând fermelor avicole să ţină păsările în interior. În mod normal, gripa aviară începe să se manifeste toamna, virusul fiind transportat de păsările sălbatice care migrează din Asia în Europa. (C.Z.)

