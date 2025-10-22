Comisia Europeană (CE) pregăteşte un plan de acţiune împotriva bullyingului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri, în condiţiile în care copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă
Guvernul nu renunță la reforma pensiilor speciale
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv „ferm” pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie, a declarat, luni seară, prim-ministrul Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că legea privind aceste pensii este neconstituţională, invocând lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii. „CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecţia a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. (C.Z.)