Împreună pentru siguranța tuturor!

Poliţia Română a fost prezentă în mijlocul oamenilor, pe tot parcursul anului 2025, prin intermediul ofiţerilor şi agenţilor de poliţie specializaţi în prevenirea criminalităţii.

În anul 2025, polițiștii din cadrul structurilor de analiză și prevenire a criminalității au continuat să fie prezenți în mijlocul comunității, atât fizic, cât și prin intermediul internetului.

Prezenți la diferitele întâlniri planificate sau de fiecare dată când au fost solicitați, ofițerii și agenții „de prevenire” au acordat consultanță de specialitate și au răspuns întrebărilor cetățenilor referitoare la diferite situații care impun respectarea unor reguli de conviețuire socială și pentru luarea unor măsuri, atât în ceea ce privește protecția personală, cât și a bunurilor proprii.

Astfel, de la elevi, părinți, cadre didactice și până la seniorii aflați în centre specializate de îngrijire sau socializare, cu toții au devenit beneficiarii experienței și dedicării profesionale recunoscute ale specialiștilor Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității (ICPC), structură centrală coordonatoare în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Drept urmare, mesajele preventive s-au propagat atât pe verticală - în jos, către compartimentele de profil din inspectoratele județene de poliție, pentru a fi transmise grupurilor-țintă din țară -, dar și pe orizontală, prin participarea concretă a ofițerilor ICPC la activitățile organizate în București, în marile centre universitare, pe litoral, la munte și în alte localități din România.

Nu în ultimul rând, discuțiile constructive purtate cu diverși reprezentanți ai clerului și cu membrii grupurilor de credincioși din parohii au constituit și în anul precedent o preocupare constantă a polițiștilor institutului.

Acțiunile diverse, cu subiecte din actualitate - circumscrise priorităților naționale ale Poliției Române pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale -, tratate din perspectiva celor mai noi metode în domeniu, au suscitat interesul oamenilor și au deschis noi orizonturi de lucru, în cadrul dialogului real.

Domeniile prioritare ale Poliției Române în anul 2025 au fost:

Siguranța minorilor;

Prevenirea violenței domestice și a infracțiunilor la viața sexuală;

Siguranța în mediul digital.

Circumscrise acestor priorități, la nivelul ICPC au fost elaborate, implementate și monitorizate mai multe proiecte și campanii naționale în anul 2025:

Proiectul național de prevenire a victimizării minorilor „Școala siguranței Tedi”;

Proiectul-pilot pentru creșterea siguranței elevilor „Smart and Safe”;

Proiectul „Vara pe uliță” de prevenire a victimizării minorilor pe perioada vacanței de vară;

Programul național pentru prevenirea traficului de droguri în rândul minorilor și tinerilor „Traficul de droguri nu e combinație”;

Campania de prevenire a traficului de droguri în unitățile de învățământ „Dă-ți jos masca”;

Campania de prevenire a violenței școlare și traficului de droguri „Tăcerea e tot violență! Vocea ta e soluția!”;

Programul de prevenire a violenței în cuplu „Scuzele nu schimbă realitatea”;

Campania online de prevenire a violenței domestice;

Concursul de afișe pictate de elevi pentru prevenirea violenței domestice „Violența domestică rănește, dar noi o putem opri”. Expo­zițiile au fost realizate în cadrul celor 16 zile de Activism Împotriva Violenței asupra Femeilor;

Campania pentru prevenirea victimizării cetățenilor din comunitățile de refugiați ucraineni „Șanse pentru fiecare, siguranță pentru toți!”;

Programul național de prevenire a crimina­lități informatice „Siguranța online”;

Proiectul de prevenire a criminalității informatice „Setează siguranța copilului tău”;

Campania de prevenire a victimizării seniorilor în mediul online „Hi Digital”;

Campania „Safe Summer” de conștien­tizare a importanței respectării legislației rutiere și a măsurilor de siguranță a bunurilor transportate;

Campania de prevenire și conștientizare cu privire la efectele propagării informațiilor false „Vigilența face diferența!”;

Campania de informare, prevenire și con­știentizare a cetățenilor privind legislația în context electoral „România votează!”;

Campania „SĂRBĂTORI ÎN SIGURANȚĂ” de prevenire a victimizării persoanelor din perioadele specifice minivacanței de 1 Mai, sărbătorilor pascale, sărbătorilor de iarnă;

Proiectul de prevenire a discriminării și infracțiunilor motivate de ură „Fără discriminare!”;

Campania de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în domeniul transporturilor feroviare - „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți - 2025!”;

Campania „Siguranța nu este un artificiu!” destinată prevenirii riscurilor folosirii articolelor pirotehnice ilegale sau nedestinate publicului.

În anul 2026 prioritățile noastre rămân aceleași ca și în anul 2025. Ca urmare, lucrătorii Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității vor continua să se implice în consolidarea parteneriatului cu comunitatea.

Adoptarea unei atitudini „proactive” în cadrul acestui parteneriat, de către forțele de aplicare a legii, dar și de către membrii socie­tății civile, constituie o armă eficientă pentru prevenirea faptelor sancționate de lege.

În același timp, polițiștii Biroului Cercetare din cadrul institutului vor continua să cerceteze fenomenul infracțional, pentru a oferi direcții de acțiune structurilor operative, precum și informații utile în vederea orientării demersurilor preventive.

„Împreună pentru siguranța tuturor!” nu este o lozincă, ci un mod concret de abordare a provocărilor de tip vechi și de tip nou cu care ne confruntăm zilnic.

(Comisar-șef de poliţie Christian Ciocan)