Atacuri ale șacalilor în județul Vaslui

Data: 10 Octombrie 2025

Proprietarii de ovine, caprine sau bovine din județul Vaslui sunt sfătuiţi să le ţină în locuri sigure, bine păzite, în contextul în care numărul şacalilor - estimat, în prezent, la circa 400 - crește constant în județ. „În acest an, pentru prima dată, am avut un atac al unei haite de şacali care a devorat un tăuraş de 180 kg. Incidentul a avut loc în zona Bârlad, comuna Bogdăneşti”, a declarat, pentru Agerpres, directorul executiv al Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vaslui, Vasile Negru. (C.Z.)

