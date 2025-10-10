Platforma publică Ornitodata, baza de date a Societăţii Ornitologice Române (SOR), a contorizat peste două milioane de observaţii, potrivit Agerpres. „Acest reper marchează nu doar o performanţă cantitativă,
Atacuri ale șacalilor în județul Vaslui
Proprietarii de ovine, caprine sau bovine din județul Vaslui sunt sfătuiţi să le ţină în locuri sigure, bine păzite, în contextul în care numărul şacalilor - estimat, în prezent, la circa 400 - crește constant în județ. „În acest an, pentru prima dată, am avut un atac al unei haite de şacali care a devorat un tăuraş de 180 kg. Incidentul a avut loc în zona Bârlad, comuna Bogdăneşti”, a declarat, pentru Agerpres, directorul executiv al Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vaslui, Vasile Negru. (C.Z.)