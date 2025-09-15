Incident grav în spațiul aerian polonez

Data: 15 Septembrie 2025

Într-o acţiune fără precedent de la începutul invaziei ruse în Ucraina, săptămâna trecută, circa 19 drone au pătruns pe teritoriul NATO, în spaţiul aerian al Poloniei, fiind interceptate și doborâte de avioane de vânătoare poloneze şi olandeze. Polonia a cerut activarea Articolului 4 al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, care prevede consultări între membri în caz că unul dintre ei consideră că este ameninţat. Incidentul ar putea fi un punct de cotitură în reacţia Alianţei la ameninţările în creştere din partea Rusiei.

NATO presupune că mai multe dintre dronele care au violat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă au vizat un hub logistic folosit la transportul de arme spre Ucraina, situat lângă aeroportul din Rzeszow (sud-est), susține ziarul german „Der Spiegel”, citat de EFE. Avioanele de vânătoare olandeze F-35, care sprijină apărarea antiaeriană în Polonia, au doborât cel puţin trei dintre drone. Forţele germane, care protejează hubul cu două baterii Patriot, au detectat prin radar incursiunea dronelor şi au partajat datele cu reţeaua antiaeriană a NATO. Potrivit „Der Spiegel”, unităţile de tragere germane nu au fost folosite.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ politic al NATO, s-a întrunit miercurea trecută la nivelul ambasadorilor din cele 32 de state membre, în temeiul Articolului 4, la cererea Poloniei. Aliaţii şi-au exprimat solidaritatea cu Varșovia şi au denunţat comportamentul Rusiei, a spus după reuniune secretarul general al

NATO, Mark Rutte, potrivit AFP.

Expertul german Norbert Roettgen consideră că intrarea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez a avut ca obiectiv testarea NATO şi intimidarea alianţei care sprijină Ucraina, transmite dpa. Într-un comentariu la un post tv, el a afirmat că este de neconceput ca o astfel de operaţiune să aibă loc fără ştiinţa lui Vladimir Putin. Dronele care au pătruns în spaţiul polonez „au fost în mod clar direcţionate”, a declarat și ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în timp ce purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Berlin, Sebastian Hille, a calificat incidentul drept unul „foarte, foarte grav”.

Polonia a introdus restricţii aeriene până la 9 decembrie la graniţele estice cu Belarus şi Ucraina. Sunt exceptate zborurile aeronavelor cu echipaj uman care operează cu un plan de zbor și cele militare. Și Letonia și-a închis spaţiul aerian la frontierele cu Rusia şi Belarus, până cel puţin la 18 septembrie, informează EFE. Zborurile comerciale, care operează la peste 6.000 m altitudine, nu vor fi afectate.

În context, nu ar fi exclus ca marile companii aeriene să-și revizuiască evaluările de risc și să ia în calcul zboruri mai la vestul Poloniei, departe de graniţele cu Rusia, Ucraina şi Belarus, operând în timpul zilei şi având combustibil suplimentar pentru potenţiale devieri, a declarat Matthew Borie, director la o firmă de consultanţă în risc aviatic, potrivit Reuters. (C.Z.)