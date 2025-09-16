Inflația a urcat la 9,9%

Data: 16 Septembrie 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august, de la 7,84% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85%, iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în august, cu 65,73% în ritm anual şi 2,56% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 41,73% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu o creştere anualizată de 19,27%. (C. Z.)