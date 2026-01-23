Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată
Prețul terenului arabil în UE
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în UE era, în 2024, de 15.224 de euro (+6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 de euro, arată Eurostat. Cel mai scump hectar se înregistra în Malta, cu o medie de 201.263 de euro, urmată de Ţările de Jos (96.608 euro) şi Portugalia (76.556 de euro). Cele mai scăzute preţuri medii au fost în Letonia (4.825 de euro), Lituania (5.590 de euro), Slovacia (5.823 de euro). (C.Z.)