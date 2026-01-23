Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prețul terenului arabil în UE

Data: 30 Ianuarie 2026

Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în UE era, în 2024, de 15.224 de euro (+6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 de euro, arată Eurostat. Cel mai scump hectar se înregistra în Malta, cu o medie de 201.263 de euro, urmată de Ţările de Jos (96.608 euro) şi Portugalia (76.556 de euro). Cele mai scăzute preţuri medii au fost în Letonia (4.825 de euro), Lituania (5.590 de euro), Slovacia (5.823 de euro). (C.Z.)

