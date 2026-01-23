Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Legumicultorii cer mărirea sprijinului

Data: 30 Ianuarie 2026

O asociație de profil solicită majorarea, în 2026, a sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate la 2,5 euro/mp, de la 1,5 euro/mp anul trecut. Uniunea „Salvăm Ţăranul Român” motivează că scumpirea energiei și a inputurilor, creșterea impozitelor pe terenuri şi utilaje, eliminarea facilităţilor pentru angajatori, lipsa forţei de muncă etc. vor genera costuri de producţie suplimentare faţă de 2025 cu procente minime cuprinse între 35% și 45% şi maxime între 60% și 70%, potrivit Agerpres. (C.Z.)

