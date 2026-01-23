Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză publicată
Legumicultorii cer mărirea sprijinului
O asociație de profil solicită majorarea, în 2026, a sprijinului pentru cultivatorii de legume în spaţii protejate la 2,5 euro/mp, de la 1,5 euro/mp anul trecut. Uniunea „Salvăm Ţăranul Român” motivează că scumpirea energiei și a inputurilor, creșterea impozitelor pe terenuri şi utilaje, eliminarea facilităţilor pentru angajatori, lipsa forţei de muncă etc. vor genera costuri de producţie suplimentare faţă de 2025 cu procente minime cuprinse între 35% și 45% şi maxime între 60% și 70%, potrivit Agerpres. (C.Z.)