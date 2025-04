Înscriere simplificată și buget record pentru Rabla

Data: 29 Aprilie 2025

Bugetul programului Rabla auto din acest an va fi de 1,43 miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât cel din 2024, iar valoarea ecotichetului pentru maşinile electrice a fost majorată la 7.500 de euro, faţă de 5.000 de euro anul trecut. Din program au fost excluse autovehiculele diesel, va fi organizată o singură sesiune de atribuire a voucherelor Rabla, la care cei interesați se vor putea înscrie direct, nu prin intermediul dealerilor, accesând aplicația digitală de pe site-ul afm.ro.

În ședința de joia trecută, Guvernul a aprobat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), pentru anul 2025, care va fi de circa 16,42 miliarde de lei, în creştere cu aproape 18% faţă de suma alocată în 2024. Potrivit preşedintelui AFM, Florin Bănică, sumele alocate vizează atât finanţarea programelor deja cunoscute, cât și a unelor noi. Principalele programe finanţate în acest an sunt: Casa verde fotovoltaice - buget de 1,50 miliarde de lei; Rabla auto (1,43 miliarde); iluminat public cu LED (500 de milioane); eficienţă energetică în clădiri publice (500 de milioane); Rabla pentru sobe (250 de milioane); finanţarea bateriilor de stocare pentru sisteme fotovoltaice (400 de milioane); parcuri în aglomerările din Bucureşti (50 de milioane); Rabla pentru termopane (50 de milioane); Casa Verde Plus - pompe de căldură (100 de milioane) etc.

În ceea ce privește Rabla pentru autoturisme, programul vine cu o serie de noutăți referitoare, de exemplu, la modul de înscriere sau la organizarea unei singure sesiuni. „Sperăm ca anul acesta programul Rabla să fie un program care să întreacă orice aşteptare, să bată orice alt record. O noutate este legată de modalitatea de înscriere. Ne propunem să dăm posibilitatea românilor să se înscrie direct în aplicaţia AFM, voucherul putând fi decontat la orice producător. O altă noutate: avem un buget record, de 1,43 miliarde de lei, pe care sperăm să îl epuizăm cât mai rapid pentru că vom avea o singură sesiune”, a transmis ministrul mediului, Mircea Fechet, potrivit Agerpres.

Conform Ghidului de finanţare, ecotichetele Rabla au următoarele valori: 10.000 de lei (aproximativ 2.000 de euro) pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 de lei (2.400 de euro) pentru un autovehicul hibrid; 15.000 de lei (3.000 de euro) pentru un autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică; 37.000 de lei (7.500 de euro) pentru un autovehicul 100% electric; 120.000 de lei (24.000 de euro) pentru un autovehicul plug-in hibrid sau 100% electric, în cazul instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale.

Persoanele fizice pot solicita maximum două ecotichete, câte unul pentru fiecare autovehicul nou ce urmează a fi achiziţionat. Programul începe mâine, 30 aprilie, cu sesiunea de validare a producătorilor, urmând ca ulterior să fie deschisă înscrierea persoanelor fizice. (C. Z.)