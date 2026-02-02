Înscrieri deschise pentru Concursul Internațional „George Enescu”

La nici cinci luni de la încheierea ediției 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu”, au început înscrierile pentru Concursul Internațional „George Enescu”, care va avea loc în 23 august și 19 septembrie 2026. Organizatorii îşi propun să depăşească cele peste 660 de înscrieri înregistrate la ediţia precedentă, din 2024. Printre noutățile competiției din acest an, cu tema „In Pursuit of Excellence” (În căutarea excelenței), se numără un masterclass pentru tinerii compozitori.

Evenimentul a fost anunțat într-o conferință de presă susținută la Ministerul Culturii de Gilda Lazăr, director de comunicare al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”, maestrul Cristian Măcelaru, director artistic al celor două manifestări, Cristina Uruc, manager ARTEXIM și director executiv al festivalului și concursului, și András István Demeter, ministrul culturii.

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului „George Enescu”, unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat pentru prima dată în 1958, a avut loc între 24 august și 21 septembrie 2025, marcând 70 de ani de la moartea marelui muzician. Desfășurat inițial în același timp cu festivalul, începând din 2014, Concursul „Enescu” este un eveniment distinct organizat la fiecare doi ani (alternativ faţă de anii în care se organizează Festivalul „Enescu”), care a lansat numeroși artiști deveniți nume de referință pe scenele internaționale.

Înscrierile pentru ediţia 2026 a competiției sunt deschise până la 10 mai pentru secţiunile pian, vioară şi violoncel şi până la 30 iunie pentru secţiunea de compoziţie, pentru care sunt eligibili artişti născuţi după 1 august 1991. Evenimentul din acest an include un masterclass de compoziţie şi unul de interpretare dirijorală, ambele susținute de Cristian Măcelaru și dedicate muzicienilor născuţi după 1 august 1991, și un altul de interpretare instrumentală pentru muzicienii născuţi după 1 august 2001. Structura manifestării respectă, ca de obicei, standardele Federației Mondiale a Concursurilor Inter­naționale de Muzică, combinând repertoriul clasic cu lucrările lui George Enescu.

În mod tradițional, concertul de deschidere, programat la 23 august 2026, îi va avea ca soliști pe câștigătorii ediției din 2024 a concursului: Roman Lopatynskyi - pian, Yo Kitamura - violoncel, Mayumi Kanagawa - vioară, acompaniați de Orchestra Națională Radio, dirijată de Cristian Măcelaru, care va conduce și Orchestra Română de Tineret la concertul de la finalul master­classului de dirijat, alături de trei dintre participanții la acesta.

La conferința de presă s-a mai anunțat că, pe parcursul competiției, vor avea loc şase concerte simfonice şi şase recitaluri camerale susţinute la Ateneul Român de artişti internaţionali, membri ai juriilor şi laureaţi ai ediţiilor anterioare.