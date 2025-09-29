Întâlnire informală a liderilor europeni la Copenhaga

Data: 29 Septembrie 2025

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se va întâlni cu liderii europeni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga pentru a avansa în planul de apărare a Europei la orizontul anului 2030 şi pentru a reafirma ajutorul oferit Ucrainei, relatează EFE. „Recentele încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian în Polonia şi România ne reamintesc dur că trebuie să accelerăm şi să ne aprofundăm eforturile (...) de a consolida decisiv pregătirea comună de apărare a Europei până în 2030”, a arătat Antonio Costa în scrisoarea de invitaţie adresată liderilor statelor UE.

Noul plan de apărare al UE, prezentat de Comisie în martie, propune ca statele membre să-şi crească exponenţial cheltuielile militare, cu mobilizarea în următorii patru ani a 800 de miliarde de euro, incluzând și ajutorul pentru Ucraina. Mecanismul presupune crearea unui „spaţiu fiscal” prin care statele vor putea accesa suplimentar 650 de miliarde de euro pentru securitate. Totuşi, fondurile se vor reflecta în creşterea datoriilor publice şi în deficitele statelor UE, singura facilitate fiind că ele vor fi excluse de Comisie din calculele sale privind deficitul. Diferenţa de 150 de miliarde de euro din plan va consta în împrumuturi pentru investiţii în sectorul apărării, în cadrul iniţiativei SAFE (Security Action for Europe).

Antonio Costa urmărește să-şi axeze dezbaterea de miercuri pe „măsuri concrete” privind sporirea capacităţilor militare, simplificarea şi extinderea industriei europene de apărare, consolidarea sprijinului pentru flancul estic şi pe obţinerea unei „înţelegeri comune” care să fie oficializată la următorul summit european de la Bruxelles, la sfârşitul lunii octombrie. (C.Z.)