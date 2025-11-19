Interes tot mai scăzut pentru joburile din străinătate

Data: 19 Noiembrie 2025

Numărul românilor care caută locuri de muncă în străinătate a scăzut constant în ultimii cinci ani, arată datele unei platforme de recrutare online. În 2022, platforma a înregistrat un număr record de 154.000 de depuneri de CV-uri pentru companii din străinătate. Cei mai dispuși să muncească în alte țări sunt muncitorii calificați și tinerii cu vârste între 25 și 35 de ani.

Astfel, potrivit platformei de recrutare eJobs, până acum, în 2025, au fost înregistrate 9,8 milioane de aplicări, iar dintre acestea doar 106.000 au vizat locuri de muncă din alte ţări (1,1% din total). Angajatorii din străinătate au postat, de la începutul anului şi până acum, 29.000 de joburi, pe acest segment existând, în medie, 3,7 aplicări/job. Spre comparaţie, pentru posturile din țară, media este de 35 de aplicări/job.

„Asta se întâmplă într-un context în care există un interes uriaş din partea candidaţilor pentru a-şi găsi un loc de muncă pentru că, la nivel general, vedem o creştere a numărului de aplicări. Însă creşterea se referă doar la joburile din țară, atât cele care cer prezenţă fizică la birou, cât şi cele remote, nu şi la cele pentru străinătate. Este interesant faptul că, în vreme ce pentru joburile din România, principalul motiv pentru care (candidații, n.r.) vor să aplice este legat de bani, când vine vorba despre a se reloca în altă ţară, acest argument nu mai este la fel de puternic, chiar dacă, în cele mai multe cazuri, saltul salarial ar fi de 3-4 ori mai mare decât aici”, a explicat Bogdan Badea, CEO eJobs, citat de Agerpres.

În ultimii cinci ani, cel mai mare număr de CV-uri depuse la locuri de muncă în străinătate a fost în 2022, de 154.000 (1,7% din totalul aplicărilor), un salt de 10% comparativ cu 2021. A urmat o scădere în 2023 (146.000 de aplicări în ianuarie - noiembrie), care a continuat şi în 2024 (130.000 de aplicări în ianuarie - noiembrie), pentru ca în 2025 scăderea să ajungă până la 106.000 (în ianuarie - noiembrie).

„Cea mai mare cerere este din partea muncitorilor calificaţi. Abia apoi urmează absolvenţii de studii superioare, în timp ce studenţilor le este asociat cel mai mic număr de aplicări pentru străinătate. Ca vârste, vorbim în primul rând despre candidaţii din segmentul 25-35 de ani, urmaţi de cei din grupele 18-24 de ani şi 36-45 de ani. Cel mai puţin aplică zona 45+”, a precizat Badea.

Potrivit datelor comparatorului salarial al platformei, salariul mediu al unui şofer care lucrează în afara ţării este de 3.000 de euro net pe lună, un bucătar poate câştiga 4.000 de euro pe lună, un muncitor în construcţii între 2.200 şi 3.500 de euro, iar un curier aproximativ 2.000 de euro pe lună. În acest moment, pe eJobs sunt 24.000 de joburi disponibile, dintre care 1.500 în străinătate. (C.Z.)