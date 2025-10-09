Intervenții ale salvatorilor în 16 județe

Data: 09 Octombrie 2025

Capitala și alte 42 de localităţi din 16 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea) au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de fenomenele hidrometeorologice, potrivit datelor transmise ieri dimineață de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa. În Prahova, peste 10.000 de gospodării nu aveau electricitate, miercuri dimineaţă. (C.Z.)