Municipiul Piatra-Neamţ îşi redefineşte brandul turistic, de la „Hai La Piatra” la „Visit Piatra-Neamţ”, a informat Organismul de Management al Destinaţiei (OMD) Piatra-Neamţ. Sub sloganul „Discover.
Intervenții ale salvatorilor în 16 județe
Capitala și alte 42 de localităţi din 16 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea) au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de fenomenele hidrometeorologice, potrivit datelor transmise ieri dimineață de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.
Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa. În Prahova, peste 10.000 de gospodării nu aveau electricitate, miercuri dimineaţă. (C.Z.)