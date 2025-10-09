Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Intervenții ale salvatorilor în 16 județe

Data: 09 Octombrie 2025

Capitala și alte 42 de localităţi din 16 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea şi Vâlcea) au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de fenomenele hidrometeorologice, potrivit datelor transmise ieri dimineață de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa. În Prahova, peste 10.000 de gospodării nu aveau electricitate, miercuri dimineaţă. (C.Z.)

