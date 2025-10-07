Migraţia consumatorilor de energie electrică

Data: 07 Octombrie 2025

Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică în România a expirat în data de 1 iulie 2025, iar acest lucru s-a reflectat în facturile mult mai mari pe care le-au primit ulterior consumatorii. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, spune însă că măsura a venit şi cu o veste bună: un trend de scădere a preţurilor la energie electrică. Consumatorii pot schimba furnizorul fără taxe suplimentare.

Trendul de scădere a preţurilor la energie electrică „va continua”, după cum a transmis preşedintele ANRE, George Niculescu, deoarece „furnizorul este obligat să vină cu un preţ competitiv, ca să nu rămână fără portofoliul de consumatori”.

„Atât timp cât preţul este liber şi eu pot să-mi aleg furnizorul cu cea mai bună ofertă, furnizorul va fi obligat să vină cu un preţ competitiv, în aşa fel încât să nu rămână fără obiectul muncii, fără portofoliul de consumatori”, a afirmat Niculescu, la o conferinţă de specialitate.

Acesta i-a îndemnat pe consumatori să îşi aleagă atent ofertele disponibile pe piaţa energiei, iar pe furnizori să vină cu preţuri corecte. „Pe consumatori îi îndemn să îşi aleagă foarte bine ofertele care sunt disponibile, furnizorii trebuie să vină cu preţuri corecte pentru aceştia, iar migraţia aceasta a clienţilor de la un furnizor la altul, cred eu că este foarte bună şi trebuie încurajată, în aşa fel încât furnizorii să-şi calibreze ofertele în funcţie şi de posibilităţile de suportabilitate ale consumatorilor”, a mai spus şeful ANRE, citat de Agerpres.

Consumatorii pot accesa pe site-ul ANRE un comparator de preţuri, iar după completarea cu informaţii a unor câmpuri esenţiale, se obţine o listă cu oferte. Înainte de a alege cea mai avantajoasă ofertă, consumatorul va verifica planul tarifar în concordanţă cu propriile nevoi, va verifica termenii contractuali, inclusiv eventualele clauze de ajustare a preţului.

Clienţii finali pot schimba furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale fără a plăti taxe suplimentare, acest lucru fiind reglementat prin Ordinul ANRE nr. 3/2022. Prin intermediul Procesului tehnic de schimbare a furnizorului - https://posf.ro/ -, clientul final de energie electrică sau gaze naturale poate să aleagă din comparator ofertele de contracte de furnizare pe care le consideră potrivite, să transmită furnizorului toate informaţiile şi documentele necesare contractării. De asemenea, schimbarea furnizorului se realizează în cel mult 24 de ore de la încheierea noului contract sau de la data dorită de consumator.

Totodată, pentru ca facturile să scadă, specialiştii recomandă monitorizarea consumului de energie, respectiv adoptarea unor măsuri de eficienţă energetică pentru a reduce consumul şi, implicit, costurile. (O.N.)