Laureaţii premiilor Nobel pentru Medicină

Data: 07 Octombrie 2025

Premiul Nobel pentru Fiziologie/Medicină a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică”, care „previne sistemul imunitar să dăuneze organismului”.

Laureații au identificat apărătorii sistemului imu­nitar, limfocitele T reglatoare, care împiedică celulele imune să atace propriul nostru corp.

„Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, spune Olle Kämpe, președintele Comitetului Nobel, într-un comunicat publicat pe site-ul nobelprize.org.

În următoarea săptămână vor fi anunţate şi distincţiile pentru realizări în fizică, chimie, literatură, economie şi pace. Premiile reprezintă un reper al excelenţei în domeniile respective, fiecare comitet de premiere având propriile criterii, însă toate urmăresc să onoreze dorinţa lui Nobel de a recompensa beneficiile aduse omenirii.

Premiul Nobel pentru Pace este foarte disputat în acest an, printre nominalizaţi numărându-se preşedintele american Donald Trump şi Yulia Navalnaya, văduva liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi.

Distincţiile vor fi înmânate câştigătorilor la 10 decembrie, când este marcată ziua morţii lui Alfred Nobel, om de afaceri şi chimist suedez din secolul al XIX-lea, cunoscut în special pentru inventarea dinamitei. Fiecare câştigător primeşte şi o recompensă în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), o medalie de aur de 18 carate şi o diplomă. (O.N.)