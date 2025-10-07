Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Centru de zi de sănătate mintală

Data: 07 Octombrie 2025

Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, deschide un Centru de zi de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Acesta va funcţiona, începând de joi, 9 octombrie, în curtea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Potrivit viceprimarului Roxana Necula, aici vor funcţiona un cabinet de consiliere psihologică, unul de asistenţă socială, mai multe cabinete medicale pentru administrarea medicaţiei specifice, precum şi o sală dedicată grupurilor de suport. (O.N.)

