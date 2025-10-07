Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică în România a expirat în data de 1 iulie 2025, iar acest lucru s-a reflectat în facturile mult mai mari pe care le-au primit ulterior consumatorii.
Centru de zi de sănătate mintală
Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, deschide un Centru de zi de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Acesta va funcţiona, începând de joi, 9 octombrie, în curtea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Potrivit viceprimarului Roxana Necula, aici vor funcţiona un cabinet de consiliere psihologică, unul de asistenţă socială, mai multe cabinete medicale pentru administrarea medicaţiei specifice, precum şi o sală dedicată grupurilor de suport. (O.N.)