Laureații premiilor Nobel 2025

Data: 13 Octombrie 2025

Sezonul Nobelurilor din acest an se încheie astăzi, cu anunțarea premiului Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice.

Primii laureați din 2025, în Medicină, au fost cunoscuți lunea trecută. Mary Brunkow (SUA), Fred Ramsdell (SUA) şi Shimon Sakaguchi (Japonia) au fost recompensaţi pentru descoperiri legate de toleranţa imună periferică, modul în care sistemul imunitar este controlat, încât să nu atace propriul corp. Ideile îşi arată potenţialul clinic în tratamente pentru autoimunitate, transplant sau cancer.

A urmat atribuirea premiului pentru Fizică britanicului John Clarke, francezului Michel Devoret şi americanului John Martinis, care au demonstrat că fenomene cuantice precum tunelarea sau cuantificarea energiei pot fi observate la scară macro, în circuite electrice.

Susumu Kitagawa (Japonia), Richard Robson (britanico-australian) şi Omar Yaghi (refugiat palestinian stabilit în SUA) au câştigat Nobelul pentru Chimie cu materialele ultraporoase („metal-organic frameworks” - MOFs) capabile să absoarbă gaze, să extragă apă din aer sau să capteze poluanţi. Un gram de MOF poate „ascunde” o arie cât un teren de fotbal - comparaţie ce le-a adus porecla de „geanta magică a lui Harry Potter”.

La Literatură, premiul i-a revenit lui László Krasznahorkai, „un mare scriitor epic în tradiţia central-europeană (...), caracterizată prin absurd şi exces grotesc”, potrivit Academiei Suedeze.

Cel mai așteptat anunț a fost cel de vineri, pentru Nobelul pentru Pace. Premiul a fost atribuit Maríei Machado din Venezuela, unul dintre cele mai „extraordinare exemple” de curaj din America Latină în vremurile recente, conform motivației Comitetului Nobel norvegian. (C.Z.)