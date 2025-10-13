Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Limita „acidificării oceanelor” a fost depăşită

Limita „acidificării oceanelor” a fost depăşită

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 13 Octombrie 2025

Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent institutul care monitorizează acești indicatori, informează AFP. Conceptul de „limite planetare” a fost definit în 2009 de 30 de cercetători, în articolul „Un spaţiu sigur de funcţionare pentru umanitate”, în care estimau că omenirea „depăşise cel puţin trei limite planetare”. De atunci, rapoartele anuale ale Institutului de Cercetare Climatică din Potsdam au arătat o deteriorare continuă.

Raportul din 2025 indică faptul că limita „acidificării oceanelor” tocmai a fost depăşită. „Oceanul este pe cale să se acidifice, ameninţând viaţa marină şi făcându-ne să intrăm în era unor condiţii periculoase, cu o tendinţă ca acestea să se agraveze în continuare”, au scris cercetătorii.

Celelalte şase limite deja depăşite se referă la schimbările climatice (CO2 în atmosferă), integritatea biosferei (dispariţia unor specii şi acapararea resurselor de către oameni), utilizarea solurilor (defrişări), ciclul apei dulci (zone afectate de secetă şi inundaţii), ciclurile biogeochimice (adăugarea de îngrăşăminte şi pesticide) şi introducerea de entităţi noi în biosferă (plastice şi alte produse chimice industriale). Limitele planetare care nu au fost depăşite sunt aerosolii din atmosferă (poluarea aerului) şi nivelul de ozon din stratosferă. 

