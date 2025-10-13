Limita „acidificării oceanelor” a fost depăşită

Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent institutul care monitorizează acești indicatori, informează AFP. Conceptul de „limite planetare” a fost definit în 2009 de 30 de cercetători, în articolul „Un spaţiu sigur de funcţionare pentru umanitate”, în care estimau că omenirea „depăşise cel puţin trei limite planetare”. De atunci, rapoartele anuale ale Institutului de Cercetare Climatică din Potsdam au arătat o deteriorare continuă.

Raportul din 2025 indică faptul că limita „acidificării oceanelor” tocmai a fost depăşită. „Oceanul este pe cale să se acidifice, ameninţând viaţa marină şi făcându-ne să intrăm în era unor condiţii periculoase, cu o tendinţă ca acestea să se agraveze în continuare”, au scris cercetătorii.