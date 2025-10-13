Israel şi Hamas au semnat joi, în Egipt, după discuții indirecte mediate de partea egipteană, de SUA și de Qatar, un acord vizând încetarea focului, eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul a peste 2.000
Limita „acidificării oceanelor” a fost depăşită
Nivelul de acidificare a oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosistemele stabile şi durabile, astfel că şapte din cele nouă „limite planetare” au trecut de nivelul de alertă, a anunţat recent institutul care monitorizează acești indicatori, informează AFP. Conceptul de „limite planetare” a fost definit în 2009 de 30 de cercetători, în articolul „Un spaţiu sigur de funcţionare pentru umanitate”, în care estimau că omenirea „depăşise cel puţin trei limite planetare”. De atunci, rapoartele anuale ale Institutului de Cercetare Climatică din Potsdam au arătat o deteriorare continuă.
Raportul din 2025 indică faptul că limita „acidificării oceanelor” tocmai a fost depăşită. „Oceanul este pe cale să se acidifice, ameninţând viaţa marină şi făcându-ne să intrăm în era unor condiţii periculoase, cu o tendinţă ca acestea să se agraveze în continuare”, au scris cercetătorii.
Celelalte şase limite deja depăşite se referă la schimbările climatice (CO2 în atmosferă), integritatea biosferei (dispariţia unor specii şi acapararea resurselor de către oameni), utilizarea solurilor (defrişări), ciclul apei dulci (zone afectate de secetă şi inundaţii), ciclurile biogeochimice (adăugarea de îngrăşăminte şi pesticide) şi introducerea de entităţi noi în biosferă (plastice şi alte produse chimice industriale). Limitele planetare care nu au fost depăşite sunt aerosolii din atmosferă (poluarea aerului) şi nivelul de ozon din stratosferă.