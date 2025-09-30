Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Lista alimentelor care rămân cu adaos comercial plafonat

Lista alimentelor care rămân cu adaos comercial plafonat

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 30 Septembrie 2025

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost extinsă până la 31 martie 2026, în şedinţa de Guvern de joi, a anunţat Ministerul Agriculturii. „Măsura contribuie atât la stabilizarea preţurilor şi creşterea puterii de cumpărare, cât şi la stimularea vânzărilor şi promovarea incluziunii sociale”, se menţionează în comunicatul instituției, citat de Agerpres.

Decizia îi vizează pe toţi actorii din lanţul agroalimentar - procesa­tori, distribuitori şi comercianţi - și îi protejează pe consumatorii vulnerabili. Plafonarea a fost introdusă în iulie 2023 pentru 6 luni, după care termenul a fost prelungit succesiv prin mai multe ordonanţe de urgenţă, iar cel actual urma să se încheie azi, 30 septembrie 2025. Prin actul aprobat joia trecută, măsura s-a prelungit până la 31 martie 2026.

Potrivit ministerului, pe lista de produse care beneficiază de plafonarea adaosului se află: pâine albă simplă de 300-500 g; lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT; telemea de vacă vrac; iaurt simplu, 3,5% grăsime, de maximum 200 g; făină albă de grâu „000” 1 kg; mălai 1 kg; ouă de găină calibrul M; ulei de floarea-soarelui până la 2 l; zahăr alb tos 1 kg; smântână - 12% grăsime; unt până la 250 g; magiun până la 350 g; carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi cu os şi aripi de pui).

Pe listă se mai află carnea proaspătă de porc (carne lucru, pulpă cu os şi fără os, spată), legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi și cartofi albi) şi fructe proaspete vrac (mere roşii şi golden, prune, pere și struguri de masă). (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială