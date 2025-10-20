Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mai mult sprijin european pentru Ucraina

Data: 20 Octombrie 2025

Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic, a informat Kiel Institute, potrivit AFP. În iulie şi august, media lunară a ajutorului a fost de 1,65 miliarde, cu 57% mai mică față de cea din ianuarie - iunie, de 3,85 miliarde. Majoritatea ajutorului a fost livrată prin iniţiativa NATO denumită PURL, un fond multinaţional administrat de SUA, care permite finanţarea armelor americane pentru Ucraina, la care însă nu participă țări importante ca Franţa, Italia sau Spania.

La reuniunea de miercuri a miniştrilor apărării din statele NATO, mai mult de jumătate dintre acestea s-au angajat să ajute Ucraina prin iniţiativa PURL, a anunțat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, scrie DPA. (C.Z.)

