Mai mult sprijin european pentru Ucraina

Data: 20 Octombrie 2025

Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic, a informat Kiel Institute, potrivit AFP. În iulie şi august, media lunară a ajutorului a fost de 1,65 miliarde, cu 57% mai mică față de cea din ianuarie - iunie, de 3,85 miliarde. Majoritatea ajutorului a fost livrată prin iniţiativa NATO denumită PURL, un fond multinaţional administrat de SUA, care permite finanţarea armelor americane pentru Ucraina, la care însă nu participă țări importante ca Franţa, Italia sau Spania.

La reuniunea de miercuri a miniştrilor apărării din statele NATO, mai mult de jumătate dintre acestea s-au angajat să ajute Ucraina prin iniţiativa PURL, a anunțat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, scrie DPA. (C.Z.)