Mai puțini funcționari publici

Data: 09 Octombrie 2025

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice era, în august 2025, de 1.268.801, cu 34.762 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform site-ului Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în august mai mic cu 43.707.

În administraţia publică centrală lucrau 801.829 de persoane (cu 34.190 mai puține faţă de iulie 2025), iar în cea locală 466.972 de persoane (minus 572 comparativ cu iulie 2025). (C.Z.)

