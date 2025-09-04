Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Măsuri care ar putea coborî prețul energiei sub 1,28 lei/kWh

Măsuri care ar putea coborî prețul energiei sub 1,28 lei/kWh

Actualitate socială
Data: 04 Septembrie 2025

Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică de circa 1,50 lei/ kWh în prezent să scadă cu cel puțin 25%, până la un nivel mai mic decât media europeană de 1,28 lei/kWh. Un orizont rezonabil de timp până la care efectele măsurilor se vor vedea în facturi este de 6 luni - un an, a explicat, marţi, ministrul energiei, Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă.

„Ţinta e ca preţul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană. Că vom reuşi să ajungem cu 3% faţă de media UE, cu 10% ar fi ideal”, a spus Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, cele cinci măsuri vizează: operaţionalizarea mecanismului „Market Maker”, respectiv selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, să stimuleze cererea şi oferta, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând o scădere constantă a preţului; extinderea mecanismului de garantare a tranzacţiilor de energie pe piaţa angro; introducerea tarifelor dinamice şi diferenţiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu preţuri mici consumatorii care utilizează energia în perioadele în care este cea mai ieftină; scăderea preţurilor de achiziţie a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuţie prin crearea unui mecanism unic de achiziţie - acest cost al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din prețul pentru consumatori; integrarea programelor de eficienţă energetică sub o coordonare unică a Ministerului Energiei.

În paralel, vor continua negocierile la Bruxelles pentru prelungirea termenului de funcţionare a centralelor pe cărbune până în 2030, pas ce va tempera creşterile de preţ şi va da timp pentru dezvoltarea de proiecte noi de producţie. (C.Z.)

