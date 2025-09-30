Măsuri concrete de prevenire a infecţiilor nosocomiale

Data: 30 Septembrie 2025

Șase copii cu vârsta mai mică de un an internaţi în secția ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a demis conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Iași şi a cerut schimbarea managerului spitalului, anunțând măsuri „ferme şi concrete” pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. El a susținut că tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a deplasat, sâmbătă, la Iaşi, unde a anunțat că situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” este analizată de Corpul de control al ministerului şi de Inspecţia Sanitară de Stat, concluziile celor două organisme vor fi prezentate transparent publicului în această săptămână, iar în cazul în care se identifică neglijenţă în serviciu, va fi sesizat Parchetul General.

„Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât a directorului DSP, cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene de agent patogen s-a reacţionat mult prea târziu. Aproape 10 zile nu am identificat, eu şi echipa mea, cum au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare, de către domnul preşedinte (al Consiliului Judeţean, Costel Alexe - n.r.), iar eu voi demite fără nici o explicaţie şi fără nici o discuţie conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Iaşi”, a declarat Alexandru Rogobete, după o vizită de peste trei ore la spitalul din Iaşi.

Tot ca reacție la acest caz, ministrul anunţă crearea unui program naţional referitor la Infecțiile Asociate Asistenței Medicale (IAAM), finanţat direct de minister, care va include achiziţia de dezinfectanţi, materiale de protecţie etc. pentru reducerea infecţiilor din spitale, dar şi modificări legislative şi training obligatoriu pentru tot personalul medical. De asemenea, echipele secţiilor ATI vor fi completate cu personal specializat în controlul şi monitorizarea infecţiilor şi vor fi introduse sancţiuni clare aplicabile imediat pentru nerespectarea protocoalelor specifice IAAM.

Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale, au transmis și reprezentanţii Colegiului Medicilor din România. „Astfel de incidente, care apar cu o anumită frecvenţă, reflectă un minus major în sistem, pe care trebuie să-l recunoaştem. Trebuie să se analizeze responsabilităţile şi să se identifice clar măsurile prin care astfel de tragedii să nu se mai repete”, se arată în comunicatul Colegiului, în care este subliniată necesitatea ca „rolul medicului epidemiolog să fie luat cu adevărat în seamă”. (C.Z.)