Ministerul Sănătății reamintește lista analizelor gratuite anuale

Data: 29 Octombrie 2025

Persoanele asigurate beneficiază anual de analize de laborator gratuite, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, a reamintit Ministerul Sănătăţii. „Eşti asigurat şi nu ştii cum să beneficiezi de pachetul de investigaţii şi analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie”, îndeamnă reprezentanţii MS pe Facebook.

Potrivit ministerului, investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta între 18 şi 39 ani sunt: Hemoleucogramă completă; Proteina C reactivă; Glicemie; Colesterol seric total; LDL colesterol; Creatinina serică - RFGe; TGO; TGP; VDRL sau RPR; testare HPV, ecografie de sân şi mamografie 2D.

„Prevenţia medicală redevine o prioritate naţională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigaţii şi monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. (...) Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieţi, timp şi resurse. Mergeţi periodic la medic, cu încredere”, a transmis recent ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Referitor la persoanele neasigurate, autoritățile medicale precizează că și acestea au dreptul la servicii de prevenţie gratuite, prin medicii de familie. Astfel, adulţii între 18 şi 39 de ani beneficiază de o consultaţie gratuită la medicul de familie o dată pe an pentru evaluare şi consiliere privind factorii de risc - fumat, alimentaţie, greutate corporală, iar persoanele de peste 40 de ani de până la trei consultaţii gratuite anual. În funcţie de vârstă şi de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru o serie de analize gratuite. (C.Z.)