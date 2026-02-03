Ministru: Măsura privind concediile medicale este una tranzitorie

Data: 04 Feb 2026

Măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut controlul” asupra concediilor medicale fictive, a declarat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, săptămâna trecută, după o vizită pe şantierul Centrului de Mari Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Potrivit oficialului, măsura se aplică şi în alte state europene, unde este „mai drastică” decât în România. „De exemplu, în Spania, primele trei zile de concediu medical se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizaţie de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua, sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia, primele două nu se plătesc. Este o practică la nivel european”, a susținut Rogobete, potrivit Agerpres. El a menționat că, prin toate măsurile luate în prima parte a anului trecut, numărul de concedii medicale s-a redus semnificativ, iar „după primele şase luni de zile s-a observat o economie în sistemul de sănătate doar din concediile medicale fictive de 120 de milioane de lei pe lună”.

Totodată, Alexandru Rogobete a precizat că măsura este una tranzitorie. „Ca ministru al sănătăţii nu pot spune că această măsură este una perfectă. Aduce multe inechităţi, oameni care cu într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit. (...) Am avut o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi şi încercăm să nuanţăm şi să reducem efectele secundare, dacă pot spune aşa. Oricum este o măsură tranzitorie”, a arătat ministrul sănătăţii. (C.Z.)