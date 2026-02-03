Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ministru: Măsura privind concediile medicale este una tranzitorie

Data: 04 Feb 2026

Măsura privind neplata primei zile a concediilor medicale aduce multe inechităţi pentru oamenii care într-adevăr au nevoie de acest tip de concediu, însă a fost introdusă întrucât „s-a pierdut controlul” asupra concediilor medicale fictive, a declarat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, săptămâna trecută, după o vizită pe şantierul Centrului de Mari Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Potrivit oficialului, măsura se aplică şi în alte state europene, unde este „mai drastică” decât în România. „De exemplu, în Spania, primele trei zile de concediu medical se plătesc, iar următoarele se plătesc cu o indemnizaţie de doar 80%. În Belgia, în funcţie de tipul de asigurare medicală, prima, a doua, sau chiar a treia nu se plătesc. În Portugalia, primele două nu se plătesc. Este o practică la nivel european”, a susținut Rogobete, potrivit Agerpres. El a menționat că, prin toate măsurile luate în prima parte a anului trecut, numărul de concedii medicale s-a redus semnificativ, iar „după primele şase luni de zile s-a observat o economie în sistemul de sănătate doar din concediile medicale fictive de 120 de milioane de lei pe lună”.

Totodată, Alexandru Rogobete a precizat că măsura este una tranzitorie. „Ca ministru al sănătăţii nu pot spune că această măsură este una perfectă. Aduce multe inechităţi, oameni care cu într-adevăr au nevoie de concediu medical şi unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit. (...) Am avut o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi şi încercăm să nuanţăm şi să reducem efectele secundare, dacă pot spune aşa. Oricum este o măsură tranzitorie”, a arătat ministrul sănătăţii. (C.Z.)

